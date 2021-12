Napoli, due sorprese e tre certezze per Spalletti, Il Mattino: è riuscito a sorprendere il campionato

Non arrivi a vincere 8 partite di fila, a essere primo in classifica e a lottare per lo scudetto per caso. Questo è il punto di partenza fondamentale quando si parla del girone di andata del Napoli. La squadra di Spalletti, riemersa dalle ceneri del 23 maggio 2021, ha saputo ritrovarsi con la forza delle grandissime.

Girone d'andata Napoli, meriro di Spalletti

Come riporta Il Mattino:

"La prima nota lieta ha un nome preciso ed è quello di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro era arrivato a Napoli la scorsa stagione ma sotto la gestione Gattuso aveva fatto una fatica enorme a trovare spazio e ad emergere. Con Spalletti, però, è stato bravissimo a farsi trovare pronto e a sovvertire le gerarchie della difesa. Con Koulibaly ha formato una linea Maginot capace di tenere la porta del Napoli imbattuta per ben 7 gare. Se gli azzurri hanno avuto una tenuta difensiva praticamente perfetta è stato anche merito della copertura offerta dal centrocampo. Su tutti il lavoro di Zambo Anguissa. Ecco, il centrocampista camerunense rappresenta una delle sorprese più belle di questo girone di andata. Ha impiegato pochissimo a prendersi il cuore del centrocampo azzurro elevando in maniera esponenziale anche il rendimento di Fabian Ruiz. Per finire, poi, immancabile nota di merito per i due terzini, Di Lorenzo e Mario Rui: i due veri insostitubili del Napoli di Spalletti".