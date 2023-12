A tenere banco in casa Napoli, però, sul calciomercato, non è solo la difesa ma anche il centrocampo, vista la situazione di Demme ai margini e la partenza per la coppa d'Africa di Anguissa.

Boubakary Soumaré

Il Napoli pensa a Soumaré

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, oltre a Mats Wieffer c’è un interesse per Boubakary Soumaré che gioca al Siviglia ma è del Leicester: i dubbi sono sulle sue condizioni.

