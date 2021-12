Napoli: domani ciclo di tamponi, Spalletti conta i giocatori disponibili per la Juve

Le ultime sul Napoli in emergenza tra infortuni, Covid e Coppa d'Afica in vista di Juventus Napoli. Spalletti costretto a contare i giocatori a disposizione. Domani nuovo ciclo di tamponi.

Aggiornamenti da Il Mattino:

C'è attesa in casa Napoli per capire quale sarà il borsino dei disponibili. Tra la Coppa d'Africa che sta per cominciare e la risoluzione del caso Osimhen-Nigeria, Spalletti - di ritorno da alcuni giorni in Toscana - farà la conta domani pomeriggio, quando è fissato il rientro in campo per la prima seduta di lavoro in vista del match contro la Juventus. In Camerun, per il trofeo africano, ci saranno sicuramente Anguissa e Koulibaly (ma Kalidou non ha recuperato dai problemi fisici e potrebbe saltare le prime sfide) così come Ounas, un titolare aggiunto. Tanti i calciatori che hanno trascorso Natale all'estero e rientreranno in queste ore per l'appuntamento di Castel Volturno: Ospina, Mertens, Politano e Rrahmani sfrutteranno il corridoio turistico per fare ritorno da Dubai, mentre Zielinski, Lobotka e Elmas saranno di rientro rispettivamente da Polonia, Slovacchia e Macedonia. Malcuit e Marfella rientreranno dalla Francia. Per tutti loro è già obbligatorio un tampone di rientro verso l'Italia, ma il Napoli domattina effettuerà un ulteriore ciclo di controllo per tutto il gruppo previsto al centro sportivo. Solo nel pomeriggio, a risultati ottenuti, si tornerà in campo per il primo allenamento della seconda parte della stagione.