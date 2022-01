Napoli: debito di 3,5 milioni con il Comune per lo stadio Maradona, ADL non ha mai pagato il canone d'affitto

Ultimissime notizie sul calcio Napoli e i mancati pagamenti della SSC Napoli riguardo il canone d'affitto dello stadio Maradona.

La notizia è stata diffusa dal “Mattino” e subito ha fatto rumore: da quando nell’ottobre del 2019 è entrata in vigore la convenzione per la gestione dello stadio Maradona, il Napoli non ha mai pagato il canone d’affitto. La cifra è aumentata sino all’attuale debito di 3 milioni e 409mila euro. Così, scrive il quotidiano cittadino, è scattata la diffida e la messa in mora da parte del Comune. Il Napoli ha chiesto di rinegoziare il canone delle ultime due annualità, poiché i ricavi da stadio sono stati quasi azzerati dagli effetti dell’emergenza Covid.