Il Mattino - Napoli: De Laurentiis si è preoccupato e ha rassicurato Spalletti, è considerato incolpevole

Ultime sul Napoli di Spalletti con la reazione di De Laurentiis dopo la pesante sconfitta con la Fiorentina in Coppa Italia. Il presidente del Napoli calcio ha voluto rassicurare l'allenatore.

Il Mattino rivela la reazione di De Laurentiis con Spalletti dopo Napoli Fiorentina di Coppa Italia:

Brutta la vita a fare la conta dei disponibili: per il Napoli corsi e ricorsi storici. Meno male che De Laurentiis, stavolta, perché magari la lezione l’ha imparata, se ne è stato quieto. Anzi, dopo il manrovescio con la Fiorentina De Laurentiis si è preoccupato di rassicurare il suo incolpevole allenatore. Che, ovvio, responsabilità ne ha poche per il precipizio in cui è caduto il Napoli con la Fiorentina, viste la caterva di assenti. Riecco il campionato e la volata per la zona Champions: «Dove noi vogliamo arrivare tra le prime quattro», spiega Spalletti a poche ore dal match con il Bologna.