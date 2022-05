Nuovo progetto Napoli, De Laurentiis prepara 200 milioni tra Champions e cessioni: i dettagli

Notizie Napoli calcio. De Laurentiis è stato chiaro per il nuovo corso del Napoli: «Devo ritornare subito in Champions League e abbattere del 40 per 100 i nostri costi». Apre così il pezzo odierno di Repubblica che svela come il patron azzurro stia preparando il prossimo futuro del club.

Il piano di De Laurentiis è strutturato in due fasi: la prima, già conclusa, prevedeva il ritorno in Champions, mentre la seconda è legata all'abbattimento dei costi che già da tempo è stato annunciato dal presidente del Napoli. Per Repubblica, il patron punta ad accumulare 200 milioni per allontanare la crisi e ripartire:

De Laurentiis non considera infatti lo scudetto programmabile (“ I tifosi si sono fatti ingolosire, ma vincerlo è una lotteria...”) e per questo la conquista del terzo posto è bastata al presidente per mandare in archivio la stagione come un successo. Le casse del club s’erano svuotate dopo due tornei deficitari ed era vitale riempirle, in primis coi 50 milioni di entrate garantiti dalla qualificazione raggiunta.

Ma il ritorno in Champions è solo il punto di partenza dell’anno zero che attende il Napoli. Il presidente ha detto più volte che non ci sono incedibili e ha aperto di conseguenza le porte a tutti i potenziali compratori pronti a bussare alle porte di Castel Volturno.