CorSport - Il Napoli si è buttato via: a De Laurentiis non restano che i cocci di un anno devastante con errori giganteschi

"Il Napoli si è buttato via" titola questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che ha commentato l'uscita dalla Champions League della squadra di Francesco calzona che ieri ha perso contro il Barcellona negli ottavi di finale. L'avvio terribile di gara ha indirizzato l'incontro verso la compagine di Xavi che però ha poi subito l'ottima reazione del Napoli che avrebbe meritato certamente miglior sorte. pesa come un macigno l'errore nel finale di Lindstrom.

Ecco il commento del Corriere dello Sport sulla prova del Napoli ieri sera contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League:

"È stato bello, persino bellissimo: però ciò che resta della magìa del passato è il ricordo struggente e pure un filo di rabbia per averla tenuta viva per così poco tempo. Lo scudetto è depositato nei libri di Storia del calcio italiano ma adesso che pure la Champions è svanita, che il Mondiale per club è della Juventus, al Napoli di De Laurentiis non restano che i cocci di un anno devastante, certificato dal Barcellona con un 3-1 ch’è la sintesi di errori giganteschi, compresi quelli arbitrali".