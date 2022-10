Diritti Tv Serie A, De Laurentiis sponsor Apple: si sussurra partnership in tempi brevi, i dettagli

Napoli calcio le ultimissime oggi. L'edizione odierna di Repubblica dedica un ampio approfondimento alla figura del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, stociamente all'opposizione nel sistema calcio e adesso esaltato per il suo modello virtuoso di gestione: da solo in testa alla classifica della Serie A con il Napoli — a punteggio pieno anche nel suo girone di Champions, alla vigilia della sfida di domani al Maradona con l’Ajax — e al primo posto pure nel campionato di B con il secondo club di proprietà della famiglia: il Bari.

Dopo essere stato tra i promotori nell’assegnazione dei diritti a Dazn, decisivo nell’elezione del presidente della Lega Serie A, visto che è stato lui a candidare Lorenzo Casini, ora vuol diventare anello di congiunzione con la Apple per cedere i diritti tv della Serie A alla multinazionale Usa, intenzionata a potenziare il suo streaming anche attraverso il pallone.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna di Repubblica:

L’amministratore delegato Tim Cook ha di recente ricevuto una laurea ad honorem a Napoli e ad accoglierlo con le autorità cittadine c’era in prima fila proprio Adl, sponsor e regista di una partnership che potrebbe andare in porto in tempi brevi, si sussurra entro il 2024. L’imprenditore De Laurentiis si è del resto costruito nel calcio una discreta credibilità sventolando la bandiera dei conti in regola: da sempre il vero fiore all’occhiello del suo Napoli, in mancanza di vittorie prestigiose sul camp