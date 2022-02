Napoli da record, CorrSera: la difesa è un bunker, solo il Man City ha fatto meglio e Spalletti ritrova Koulibaly

Andrà ad attaccare l’aggressività e la fisicità dell’Inter con la calma e la lucidità di chi sente di avere la forza di tutti gli uomini a disposizione. Luciano Spalletti non gioca in difesa, ma i suoi difensori sono i più forti del campionato, e non soltanto quello italiano. Sedici gol subiti finora raccontano di una solidità che fa invidia all’Europa. Meglio ha fatto soltanto il Manchester City che ne ha incassati 14.

Napoli Inter è sfida scudetto

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Il dato è ancora più significativo se si considera che per due mesi il Napoli, ha dovuto fare a meno del suo centrale Koulibaly, impegnato in Coppa d’Africa e tornato da vincitore con il Senegal. Darà maggiore spessore a un reparto che comunque con la coppia Juan Jesus-Rrahmani, tranne contro l’Atalanta, non ha mai subito più di un gol a partita. Nella difesa nerazzurra manca Bastoni c’è però Skriniar a tener vivo il duello con Osimhen. Lo slovacco per il centravanti del Napoli è stato una specie di incubo nella gara di andata per l'infortunio subito dall'attaccante. Attacco contro difesa. Sembra questo lo spartito della sfida di stasera che vale un pezzetto di campionato".