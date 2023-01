Napoli da record: +13 sulla seconda alla 20esima, non era mai successo in Serie A

Napoli - All'esterno dello stadio Diego Armando Maradona sparano i fuochi d'artificio per la vittoria del Napoli contro la Roma, l'ennesima in stagione, che permette alla squadra di Spalletti di volare a +13 sulla seconda. Un altro record in Serie A, non era mai successo alla 20esima giornata che una squadra avesse questo vantaggio così ampio in campionato.