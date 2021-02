Napoli da Champions? Gazzetta: è una pretendente sicura! Il campionato vive di discontinuità, due dati lo confermano

Ultime notizie Napoli - La svolta in casa Napoli ci può stare. E’ importante, però, che il tutto avvenga con equilibrio, senza eccessi, in un modo o nell’altro secondo la Gazzetta dello Sport.

"Si può. La zona Champions League, il vero obiettivo stagionale, è ad appena due punti. Davanti, il Napoli ha la Juve che dovrà rincontrare per disputare la gara d’andata. Il campionato vive di discontinuità, le sconfitte di Milan e Juve, appunto, ne sono la conferma. Magari, il Napoli non rientrerà nella lotta scudetto, ma per la zona Champions è una sicura pretendente"