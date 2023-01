Il Mattino "bacchetta" Raspadori: ha sprecato una grande chance, gli manca lo spunto

Notizie Napoli calcio - Ci si aspettava sicuramente di più ieri sera da Giacomo Raspadori. L'attaccante azzurro non è riuscito ad incidere nel corso di Napoli-Cremonese di Coppa Italia che ha visto l'eliminazione degli azzurri ai calci di rigore.

Di Raspadori e della sua prestazione contro la Cremonese ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

Diciamoci la verità: ha sprecato una grande chance per mettersi in mostra. Ed è stato un peccato, perché quando hai davanti dei mostri sacri come Kvara e Osimhen devi provare a sfruttare ogni occasione per farti notare. Gira attorno a Simeone, ma gli manca sempre lo spunto per essere letale.