Napoli-Cremonese, probabili formazioni CorSport: Spalletti ha deciso, ripeterà una "tattica" di inizio campionato

Notizie Napoli calcio - Domani sera allo stadio Maradona la squadra di Spalletti tornerà in campo per la 22^ giornata di Serie A. Andrà in scena Napoli-Cremonese, con gli azzurri che vorranno anche vendicare la cocente eliminazione patita in Coppa Italia ai rigori contro i grigiorossi.

Napoli-Cremonese, la scelta di Spalletti

Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, Spalletti è orientato a confermare la formazione per la terza volta consecutiva: finora è accaduto soltanto nelle prime tre del girone d'andata. Meret in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo; Lozano (favorito su Politano), Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente .