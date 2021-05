"Napoli contro Resto d'Italia: una notte per Diego", gara di beneficenza al Maradona: ecco quando e dove si vedrà gratis in tv

Ultime notizie calcio Napoli - Una notte per ricordare Maradona ma anche per celebrare i 50 anni della Nazionale di calcio attori. Una gara di calcio nel mitico tempio di Fuorigrotta, dove per sette anni «il più grande» ha mostrato tutta la sua classe, vincendo due scudetti, una Coppa Uefa, una coppa Italia, una supercoppa italiana.

Gara di beneficenza a Napoli allo stadio Maradona

Come rivela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, allo stadio Maradona andrà in scena la sfida di beneficenza "Napoli contro Resto d'Italia". La gara si disputerà il 24 maggio, ma ecco quando sarà in tv in chiaro:

L’evento sarà presentato martedì prossimo, alle 12, a Palazzo Tocco di Montemiletto a Via Toledo, alla sede storica di Confesercenti Campania. La manifestazione, presentata da Fabrizio Rocca, andrà in onda mercoledì 2 giugno alle ore 21.25 su Rai 2. Sul prato verde del Maradona si affronteranno in una sfida di beneficenza «Napoli contro Resto d’Italia» (la partita sarà disputata il 24 maggio) e celebra, inoltre, il 50esimo anniversario della Nazionale di calcio Attori con una raccolta fondi solidale a favore di Save the Children. La manifestazione organizzata da Livio Lozzi, che nel 1970 ha impresso la svolta sulla formazione degli attori e Giuseppe Angioletti ha come sottotitolo, appunto, «Una notte per Diego». In ricordo del fuoriclasse argentino, scomparso il 25 novembre scorso per cause che restano ancora misteriose. Il Pibe de Oro sarà ricordato dai protagonisti, prima del calcio di inizio.

Stadio Diego Armando Maradona