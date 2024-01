Napoli, confusione contagiosa: il crollo non potrebbe fare più rumore di così

Napoli totalmente escluso dalla corsa scudetto. Ennesima sconfitta in campionato, mentre Juventus e Inter sembrano sempre più proiettate verso una sfida a due per il vertice della classifica.

Ultime notizie. Anche il Corriere della Sera oggi in edicola supporta questa vetsione: "Quella tra le due che vincerà il campionato (perché non facciamo più finta, no? Trattasi di duello) non si potrà dire che non se lo sarà sudato".

E se Milan, Roma e Atalanta lottano per il terzo posto, il Napoli viene tagliato completamente fuori dal discorso relativo al podio: "Da questi discorsi è escluso il Napoli dove regna una confusione evidentemente contagiosa visto che il nuovo acquisto Mazzocchi si fa cacciare dopo 4’: il crollo dei campioni non potrebbe fare più rumore di così".