Napoli, col Sassuolo svolta fin dal calcio d'inizio! Ecco cosa ha cambiato Calzona

Oggi sul Corriere del Mezzogiorno si torna a parlare di Sassuolo-Napoli 1-6, partita che potrebbe segnare la svolta in un campionato che sembrava destinato a concludersi male come era cominciato. Il CdM fa notare come Sassuolo-Napoli sia stata una partita di svolta già negli anni passati, dopo la Supercoppa 2021 persa con Sarri, ma anche l'anno scorso con una partita decisiva per la vittoria dello scudetto.

Sassuolo-Napoli

Sassuolo-Napoli. La svolta, però, si è avuta già a inizio partita: "Tutto parte dal calcio d'inizio, con il Napoli che si è messo nella posizione che ha ricordato le notti più belle della scorsa stagione, con il messaggio esplicito di alzare il livello della pressione". Il messaggio è chiaro: il Napoli ha cambiato mentalità, "con il pressing, il palleggio veloce, la capacità di riempire l'area, lo sviluppo del gioco sulle catene laterali, l'inserimento dei centrocampisti nei tempi giusti, l'accompagnamento della proposta offensiva anche con i difensori centrali, la rapidità nel palleggio che spesso si è sviluppato con i due tocchi".

Dunque il Napoli riparte da qui. Anche perché - nonostante i risultati deludenti - il Napoli resta la squadra con più passaggi completati in Serie A e con la più alta percentuale di precisione, con il 92,1% dei passaggi completati.