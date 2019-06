Napoli, cercasi attaccante: ecco le caratteristiche richieste da Ancelotti

"Servirà un grandissimo attaccante, prima punta o seconda punta": è stato questo l'annuncio di mercato giunto nel weekend da Capri direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno in merito:

Ancelotti non propone un calcio codificato, non lavora sulle certezze dei sistemi di gioco ma sulla versatilità dei singoli. Lavora sulla capacità dei singoli calciatori di leggere le diverse situazioni nel calcio liquido, «posizionale» che lui propone. Basta conoscere la sua storia per comprendere l’ampio range che alimenta le scelte: è l’allenatore che ha fatto coesistere Rui Costa e Kaka’, il protagonista dell’albero di Natale ai tempi del Milan e che in epoca più recente ha messo insieme in campo tanti campioni al Real Madrid. L’esempio più forte i due trequartisti Isco e James Rodriguez. Ancelotti, a fine stagione, sollecitato sull’argomento-attacco non ha mai parlato di caratteristiche specifiche, ma di un profilo che alzasse il livello di qualità del reparto. Per qualità non s’intendono semplicemente i colpi, il repertorio tecnico ma la capacità di muoversi con e senza la palla. Contano i movimenti, l’attacco alla profondità, la predisposizione a muoversi in armonia con i compagni. Ecco perchè i profili sono diversi e anche apparentemente incompatibili. Ma questa è la logica del leader: il gol oltre la tattica.