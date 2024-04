"Napoli è casa mia". CorSport: Kvaratskhelia pronto a discutere il rinnovo con De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Parole e musica di Khvicha Kvaratskhelia: «Napoli è casa mia». Un monologo da protagonista della diciottesima tappa di “Champions of made in Italy”, il progetto di promozione internazionale firmato da Lega Serie A, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Ne parla il Corriere dello Sport.

Kvaratskhelia ama Napoli

Napoli è il teatro, Kvaratskhelia l’attore:

«Ora sento che casa mia è in Italia, soprattutto a Napoli, dove si vive per il calcio. Il modo in cui i tifosi mi trattano e mi amano è una cosa grandissima».

«La passione e la voglia di vincere della gente ti motiva: vuoi vincere per loro, a volte ne hai bisogno. Ti danno un’energia che non puoi trovare altrove: non avrei mai immaginato neanche nei miei sogni più sfrenati che un giorno sarei diventato campione d’Italia. È stata una follia. Non potevo crederci. Ma mentre uscivo ho pensato tra me e me: “Ce l’ho fatta”»