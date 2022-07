Staff Spalletti, Calzona lascia: sarà nuovo CT della Slovacchia! Lo sostituirà un ex Primavera

Notizie Napoli calcio. Il rumor di mercato era già nell'aria da qualche giorno, ma ora arrivano conferme: Francesco Calzona lascia il Napoli e lo staff di Spalletti. Il collaboratore, tra gli ex anche di Sarri, sarà infatti il nuovo allenatore della Nazionale della Slovacchia.

A scegliere Calzona per la Slovacchia è stato Marek Hamsik, che ha caldamente sponsorizzato l'allenatore. Della questione e del sostituto nello staff di Spalletti ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

Ieri Calzona ha salutato la squadra e ha risolto il contratto che lo legava al club azzurro per un altro anno. Una trattativa iniziata quindici giorni fa e si è conclusa pochi giorni fa: diventare il ct della Slovacchia. Accordo fino all'Europeo di Germania 2024 ma in caso di qualificazione il rinnovo scatterà in automatico fino al Mondiale americano del 2026.

Intanto è entrato a far parte dello staff tecnico Salvatore Russo, salernitano, dall'89 nella Primavera del Napoli ma poi in prestito all'Andria e all'Ischia.