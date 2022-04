Calo atletico per il Napoli, Tuttosport: gli azzurri rincorrono gli avversari, Spalletti ha un obiettivo imperativo

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna di Tuttosport ha analizzato il momento fisico e mentale del Napoli di Spalletti dopo il pareggio contro la Roma:

Il vero calo, però, è emerso nelle ultime due gare (sconfitta con la Fiorentina e pari con la Roma), dovuto a una flessione sul piano atletico: la squadra percorre molti chilometri, però corre rincorrendo gli avversari che sembrano più freschi. La stessa Roma, che ha giocato lunedì al Maradona, aveva disputato una gara molto intensa il giovedì precedente contro il Bodoe, ma anche la Fiorentina pareva che avesse una marcia in più. Recuperare freschezza mentale è l’imperativo per il Napoli che proverà a vincerle tutte per poi vedere le altre come si saranno comportate.