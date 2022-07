Il Mattino - Non solo Zielinski, il West Ham punta anche Fabian: il Napoli ha già pronta l'alternativa

Notizie Napoli calcio. Fronte caldo tra Napoli e Londra, sponda West Ham. Il club di Premier League sembra aver messo gli occhi su due centrocampisti azzurri: Piotr Zielinski e Fabian Ruiz.

Zielinski viene valutato 40 milioni dal Napoli, mentre Fabian è in scadenza di contratto tra un anno e De Laurentiis (in assenza di rinnovo) è pronto ad ascoltare offerte. Dei due ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

Il West Ham non ha mai smesso di pensare a Zielinski e Fabian per rinforzare la mediana, ma le offerte fin qui arrivate al Napoli non sono nemmeno state prese in considerazione. Qualora dovesse presentarsi l'occasione giusta per la cessione del polacco o dello spagnolo, il primo indiziato a prendere il loro posto in rosa è sempre Barak del Verona. Con il club veneto i contatti sono continui, anche perché sul tavolo delle trattative c'è sempre Simeone