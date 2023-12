Gazzetta - Il Napoli pronto a chiudere per Soumaré: può arrivare ad inizio gennaio, sarà il vice Anguissa!

Il calciomercato, nella sua sessione invernale, si avvicina. Il Napoli si guarda intorno, puntando obiettivi che possano colmare le lacune di organico riscontrate da Mazzarri nella rosa a disposizione.

Boubakary Soumarè Napoli

Il Napoli punta Soumaré

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club di De Laurentiis spera di chiudere a inizio di gennaio, in apertura di sessione, un affare che consenta al tecnico livornese di avere in mediana delle alternative nell’assenza di Anguissa. Un obiettivo focalizzato è il francese di origini senegalese Boubakary Soumaré, classe 1999, mediano in forza al Siviglia, dove è arrivato in prestito dal Leicester. Soumaré assicura quella fisicità e quell’esperienza a livello internazionale, fondamentale per mantenere alta la competitività del roster azzurro, dando per scontata la partenza di Demme.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli