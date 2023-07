Sostituto Kim, i nomi in lizza: ecco quando De Laurentiis conta di annunciarlo

Notizie Napoli calcio. La partenza ormai prossima di Kim sta portando il Napoli ad accelerare per l'acquisto di un suo sostituto. Tanti i nomi in ballo, con De Laurentiis che non vorrebbe spendere più di 30 milioni per rimpiazzare il coreano.

Calciomercato Napoli, i nomi per sostituire Kim

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, lo stesso De Laurentiis è all'opera per accorciare i tempi: con il ritiro di Dimaro che inizierà settimana prossima il 14 luglio, il patron azzurro vorrebbe annunciare il nuovo difensore non oltre venerdì.

Nel mirino ci sono Kilman, Le Normand e Scalvini, ma le richieste dei club di appartenenza sono tutte superiori ai 40 milioni. Occhio ai profili di Itakura del Borussia M.Gladbach o di Ibanez della Roma.