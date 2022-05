Gaetano e Zerbin, Gazzetta: le ultime sulla loro permanenza a Napoli la prossima stagione

Notizie Napoli calcio. Il Napoli progetta la prossima stagione che vedrà un netto ringiovanimento della rosa partenopea. Tra i giovani calciatori già di proprietà azzurra, ci sono Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin che sono stati protagonisti in Serie B: il primo ha conquistato la promozione in A con la Cremonese, mentre il secondo ha fatto molto bene con il Frosinone.

Dell'avventua con il Napoli di Gaetano e Zerbin ne ha parlato anche La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto della situazione in vista del prossimo campionato:

Il Napoli ha due protagonisti della serie B che potrebbero anche rientrare nella rosa futura della squadra azzurra. Ha buone chance Gianluca Gaetano, classe 2000, centrocampista promosso in Serie A con la Cremonese. Mediano o anche trequartista Gianluca ha segnato 7 gol e servito 4 assist, fra cui quello decisivo per la rete che è valsa la Promozione. Così come l’esterno offensivo, classe 1999, Alessio Zerbin autore di 9 reti e 3 assist in campionato col Frosinone.