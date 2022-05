Repubblica "consiglia" De Laurentiis: il calcio non premia la parsimonia ma la competenza, c'è una mossa da fare

Notizie Napoli calcio. Terminata una stagione, per il Napoli di De Laurentiis è già tempo di pensare alla prossima. Con un mercato che si preannuncia movimentato tra uscite e arrivi, c'è curiosità nel capire quale sarà la strategia del club azzurro.

Proprio del futuro Napoli ha parlato Antonio Corbo sulle colonne di Repubblica, consigliando un modus operandi nuovo al presidente De Laurentiis:

È ora di girare pagina. Senza pregiudizi per De Laurentiis e Spalletti. Tocca a loro, solo a loro. De Laurentiis deve riconquistare la piazza ed ha un solo modo. Metterci un po’ d’amore. Può vincere anche tenendo i conti in ordine, ma deve evitare gli sprechi. Altro che avaro, lo sarà pure sulle piccole spese, ma è il presidente che paga 40 milioni per Lozano e 35 per Manolas, 100 nel gennaio della grande paura con Gattuso. Il calcio non premia la parsimonia. Ma la competenza. Metta Giuntoli alla prova. Ne sa più di lui.