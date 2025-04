Nuovo centro sportivo Napoli a Qualiano, ci siamo! Le tempistiche ed il progetto di ADL

Notizie Napoli calcio - La nuova casa calcistica della SSC Napoli, a meno di clamorose sorprese, sorgerà a Qualiano. Il patron De Laurentiis sembra aver sciolto ogni riserva.

Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino in merito agli ultimissimi aggiornamenti sul centro sportivo SSC Napoli a Qualiano:

"Qualiano è in cima a tutto, ormai ha scalzato le altre pretendenti. Venticinque ettari in totale, dieci campi da gioco, palestre, piscine, centro benessere. E poi una mini arena da 900 posti per far giocare la Primavera in Youth League e le squadre femminili che avranno anche un settore giovanile: oltre 45 milioni di euro come investimento previsto. Minimo.

Stavolta Aurelio De Laurentiis ha fretta. Sul serio. Una nuova cittadella sportiva azzurra lontano da Napoli, come sono tutti i centri sportivi. Secondo i piani del club azzurro ci vogliono tra i 12 e i 16 mesi per completare l'intervento, una volta ottenuti tutti i permessi. Dovrà essere un centro all'avanguardia, al passo col concetto di ecosostenibilità, strategico per il futuro della società".