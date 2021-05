Moviola Napoli-Cagliari, Gazzetta: gol Osimhen valido! Poi scagiona Mazzoleni: "Non può intervenire al Var perchè..."

NAPOLI CALCIO - La moviola della Gazzetta dello Sport conferma: non c'era alcun fallo di Osimhen su Godin. Il quotidiano addebita l'errore all'arbitro Fabbri e non al Var Mazzoleni che da protocollo non poteva in alcun modo intervenire.

MOVIOLA NAPOLI-CAGLIARI GAZZETTA DELLO SPORT

La rosea scrive sul presunto contatto ravvisato da Fabbri su Godin-Osimhen: "Al 53’ Fabbri annulla la rete del 2-0 a Osimhen per una spinta sulla schiena di Godin che sembra molto lieve. Il Var Mazzoleni non può intervenire perché l’entità del contatto è di “competenza” dell’arbitro"