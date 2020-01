Repubblica - Napoli, buone notizie dall'infermeria: Maksimovic verso il recupero, chance anche per Mertens

Ultimissime Calcio Napoli - Il Napoli si ritrova e arrivano anche rinforzi dall'infermeria. Come infatti riferisce La Repubblica di oggi in edicola, c'è un cauto ottimismo su Nikola Maksimovic che dovrebbe tornare disponibile per Napoli-Juventus di domenica prossima. Servirà invece ancora un po' per Kalidou Koulibaly, ma potrebbero arrivano buone notizie per Dries Mertens:

Gattuso non ha perso le speranze neanche di poter contare su Dries Mertens, il cui recupero sarebbe decisivo per dare nuova linfa al reparto offensivo che si è bloccato nell’ultimo periodo. Il belga non ha ancora giocato nel 2020: pochi a minuti a Reggio Emilia nella trasferta vittoriosa ( l’unica della gestione Gattuso in campionato) contro il Sassuolo, poi si è fermato per il fastidio agli adduttori che adesso sembra risolto. Appare più difficile, invece, il rientro di Koulibaly, fermo dallo scorso 14 dicembre per una distrazione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.