Napoli-Bologna, gli azzurri non riconquistano il tifo del San Paolo: in poco più di 25mila spettatori contro i felsinei

Notizie calcio Napoli. La squadra di Ancelotti si riappresta a tornare in campo ques'oggi contro il Bologna dopo l'ottimo pareggio ottenuto ad Anfield contro il Liverpool. A sostenere gli azzurri, tuttavia, non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino:

"Saranno in poco più di 25mila oggi contro il Bologna al San Paolo: gli azzurri tornano a giocare davanti ai propri tifosi dopo il pareggio contro il Genoa e la prestazione incolore sottolineata dal pubblico con tantissimi fischi alla squadra a fine partita e con Insigne particolarmente bersagliato. A Liverpool gli azzurri sono stati sostenuti dal primo all’ultimo minuto e la prestazione molto positiva della squadra di Ancelotti ad Anfield ha restituito fiducia all’ambiente. Ma ora servirà un successo che manca in campionato dal 19 ottobre contro il Verona, una vittoria per ritrovare gli applausi del tifosi, ricreare entusiasmo, e soprattutto per tornare in corsa per il quarto posto e cioè per la qualificazione alla prossima Champions League".