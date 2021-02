Napoli-Benevento, le probabili scelte di Inzaghi: tanti acciaccati e indisponibili, Insigne potrebbe affiancare Lapadula dal 1'

Napoli Calcio - Inzaghi riscopre la pretattica per il derby, la formazione del Benevento è top secret. Difficile capire le sue scelte: in difesa non c’è Glik per la prima volta in questa stagione, fuori causa Improta e Iago Falque. Per la linea difensiva ballottaggio tra Foulon, Tuia e Caldirola per due maglie, mentre nel reparto avanzato Roberto Insigne potrebbe essere preferito a Viola alle spalle dell’unica punta Lapadula, che firmò la sua ultima doppietta con il Lecce contro il Napoli al San Paolo nel febbraio dello scorso anno. Tre partite in sette giorni: dopo Napoli, Verona in casa e sfida salvezza in trasferta con lo Spezia. Fuori Improta, non al meglio Letizia, del clan dei napoletani rischia di essere in campo solo Schiattarella a centrocampo, a meno che Insigne non sia preferito a Viola e Ionita. Lo riporta La Repubblica.

