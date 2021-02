Napoli-Benevento, le probabili scelte di Gattuso: variante modulo e Mertens al centro dell'attacco, in porta ci sarà Ospina

Napoli Calcio - Gattuso per il derby ha ritrovato anche Ospina, Demme e Hysaj. Il colombiano giocherà titolare, queste le sensazioni della vigilia con lui favorito rispetto a Meret.

Gattuso

Come riporta Il Mattino:

"Demme e Hysaj invece partiranno dalla panchina e giocheranno presumibilmente uno spezzone di partita per tornare poi titolari mercoledì nel turno infrasettimanale con il Sassuolo. Nel reparto arretrato ora l'unico indisponibile è Manolas. La coppia centrale sarà composta da Koulibaly e Rrahmani con Maksimovic in panchina. Un'altra novità sarà rappresentata dall'impiego dal primo minuto di Ghoulam. A centrocampo conferma per Bakayoko e Fabian Ruiz con Zielinski che si muoverà da trequartista e tra i tre di centrocampo, con il modulo che potrà variare tra 4-2-3-1 e 4-3-3, sugli esterni a supporto di Mertens ci saranno Politano e Insigne".