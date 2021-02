Ultime notizie Napoli - Un turno di stop per Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento che è il prossimo avversario del Napoli in campionato. Ne parla Repubblica.

"Non soltanto Glik, pure squalificato per un turno dal giudice sportivo, ma anche Inzaghi dunque non ci sarà domenica allo stadio Maradona per il derby. In panchina è pronto il suo secondo Maurizio D’Angelo. Il Benevento sfida il Napoli con il morale alto, vuole vendicare la sconfitta dell’andata al Vigorito"