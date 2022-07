Napoli-Bari, la reazione dei tifosi biancorossi sul caso multiproprietà: piazza spaccata in due, il motivo

Notizie Napoli calcio. E' di ieri l'importante aggiornamento sulla questione multiproprietà: La Figc ha infatti deciso di proprogare al 2028/29 la scadenza della doppia proprietà, tendendo dunque una mano alla famiglia De Laurentiis proprietaria di Napoli e Bari.

L'edizione barese di Repubblica ha riportato la reazione dei tifosi biancorossi alla notizia della proroga della scadenza al 2028 della questione multiproprietà:

La reazione della tifoseria biancorossa dopo la divulgazione della notizia ha percorso due binari diversi: da una parte c’è chi ha tirato un sospiro di sollievo rispetto alla prospettiva che il Bari non si trovi davanti a un bivio in tempi ristretti, ma in molti hanno evidenziato come la possibilità di tenere due club in categorie differenti sino al2028 possa costituire un freno all’ambizione del Bari di salire in A, visto che da subito non sarebbe possibile la coesistenza con il Napoli.