Napoli-Barcellona, previsto il record d'incasso: le cifre

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Napoli-Barcellona ed il sold out del San Paolo: "Il San Paolo mancava infatti a Lionel Messi almeno quanto “El Diez” del Terzo Millennio manca al San Paolo, dove in 50 mila si preparano ad accoglierlo domani sera con i doverosi onori del record d’incasso (4.5 milioni) e l’affetto che si riserva a uno di famiglia. Anzi, a un fuoriclasse che i tifosi azzurri hanno sempre ammirato al di là del colore della sua maglia, come un “amico geniale”, proprio per quell’identikit nostalgico che rende unico ai loro occhi il leader del Barcellona. Messi lo sa bene e a sua volta non vede l’ora di mettere piede a Napoli, di cui s’è fatto raccontare tutto da Ezequiel Lavezzi, durante i ritiri della Selección".