Napoli-Barcellona, premio alla squadra in caso di quarti. E ce n'è pronto un altro in campionato

Oltre alla dignità e alla voglia di riscatto, c’è una motivazione in più a spingere il Napoli verso il prossimo traguardo europeo: quella economica.

Napoli-Barcellona, pronto premio alla squadra

E’ infatti previsto un premio in caso di pass ai quarti di finale contro il Barcellona come riporta Il Mattino oggi in edicola. Così come ce n’è un altro in caso di 'miracoloso' quarto posto per il quale c'è un bel po' di terreno da recuperare in questo rush finale di stagione. ADL le prova tutte pur di incentivare il gruppo, mettendo anche mano al portafogli.