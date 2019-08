Napoli-Barcellona, le probabili formazioni de Il Mattino: Elmas in coppia con Zielinski, ancora una chance per Milik [GRAFICO]

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli va a caccia di conferme nella doppia amichevole contro il Barcellona. La squadra di Carlo Ancelotti è alla ricerca di un ulteriore successo dopo le vittorie contro Liverpool e Marsiglia.

Con Ospina che si è aggregato solo nella giornata di ieri al gruppo, è una certezza Alex Meret tra i pali, rimasto imbattuto nelle ultime due uscite. La coppia di difensori centrali, in attesa di Kaludoi Koulibaly, sarà formata da Kostas Manolas e Vlad Chiriches; sulle corsie Di Lorenzo è favorito ad Hysaj e Mario Rui a Ghoulam. Promosso a pieni voti il neo acquisto Elmas: contro il Marsiglia ha messo in mostra qualità e quantità. Con ogni probabiità farà coppia con Piotr Zielinski. In avanti spazio a Callejon, Mertens e Lorenzo Insigne: i tre piccoletti agiranno alle spalle di Arek Milik.

Clicca sul file in allegato per guardare il grafico formazione