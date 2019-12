Napoli-Barcellona, Gazzetta: il sorteggio non è stato il massimo, ma al San Paolo tutto può accadere. Chiedetelo a Klopp

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul sorteggio Napoli-Barcellona: "L’idea di poter vivere una notte magica può soltanto far bene all’umore di un popolo che non se la passa troppo bene, in questo momento, calcisticamente parlando. Il sorteggio, diciamolo pure, non è stato il massimo per le ambizioni del Napoli. Ma, al San Paolo tutto può accadere. Ne sa qualcosa Klopp che, con il suo Liverpool, le ha prese per due anni consecutivi e, poco più di un mese fa, non è andato oltre il pareggio ad Anfield"