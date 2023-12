Napoli-Barcellona, ecco dov'era la squadra al momento del sorteggio: il retroscena

Notizie Calcio Napoli- Sarà dunque Napoli-Barcellona, ancora una volta, per una costante in questi anni. Gara d'andata allo stadio Maradona il 21 febbraio, ritorno in Spagna il 12 marzo.

Sorteggio Napoli-Barcellona, come l'ha saputo la squadra

Come racconta La Repubblica oggi in edicola, mentre andava in scena il sorteggio di Nyon la squadra era in campo a Castel Volturno per la rifinitura del match di quest'oggi in Coppa Italia contro il Frosinone. I giocatore hanno dunque saputo dell'avversaria al rientro negli spogliatoi.

Il commento ufficiale di Walter Mazzarri è stato il seguente: "Avevo già detto che tutte le squadre qualificate per gli ottavi di finale della Campions League sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato per noi difficile, ma questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per noi sarà una sfida affascinante..".