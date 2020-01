Prevendita Napoli-Barcellona, polverizzati 2 mila biglietti in un giorno! Caccia al galà Champions nonostante i prezzi

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla prevendita dei biglietti degli ottavi di Champions League, tra SSC Napoli e Barcellona.

Gli abbonati non abbandonano il Napoli e il Napoli tende una mano agli abbonati. Potrebbe essere riassunta così la prima giornata di prevendita del gran galà di Champions con il Barcellona: il club azzurro non ha fornito dati ufficiali e anzi ha rimandato a oggi il report iniziale, però a quanto pare dovrebbero essere più o meno duemila i biglietti venduti per l’andata degli ottavi in programma al San Paolo il 25 febbraio. Nel frattempo, però, ieri l’head of operations Alessandro Formisano ha ufficializzato un’iniziativa modello discount: «In occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Inter, per i nostri abbonati i prezzi saranno gli stessi applicati con la Lazio». E dunque: dai 14 euro della tribuna centrale ai 5 euro delle curve.