Napoli-Barcellona, Callejon tra i peggiori nelle pagelle: "Si mangia un gol incredibile, con il suo destro potrebbe fare di più"

Ultimissime Napoli - José Callejon ha avuto l'occasione colossale di portare il Napoli sul 2-1, ma l'ha sciupata incredibilmente. Lo spagnolo, sulla maggior parte dei quotidiani, è risultato il peggiore in campo degli azzurri. La sua prestazione è stata di livello, ma il grave errore ha inciso in parte sul voto e giudizio finale.

GAZZETTA - 5,5. Grande attenzione alla fase difensiva, peccato però che fallisca la grande occasione quando Milik lo mette davanti a Ter Stegen e col suo destro potrebbe fare di più.

CORRIERE DELLO SPORT - 5,5. Spesso non è davanti a Di Lorenzo, ma al suo fianco, in attesa del vago, vaghissimo Firpo e dell'attacco di Griezmann. Sull'1-1 si mangia un gol incredibile e questo è il grande cruccio della sua partita e del Napoli.

TUTTOSPORT - 6,5. Il sacrificio è il suo mestiere, quando si travesta da difensore per aiutare Di Lorenzo nella copertura su Griezmann, per poi farsi trovare pronto nelle vesti di uomo-assist. Sbaglia però un gol facile,facile sull'1-1.

IL MATTINO - 6. Corre chilometri su chilometri come se non ci fosse un domani, si abbassa e galleggia tra la linea dei centrocampisti e quella dei difensori, si propone tagliando sempre alle spalle di Firpo, mettendo dentro almeno due buoni assist. Poi però si fa stregare a tu per tu con Ter Stegen.