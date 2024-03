Gazzetta - Preoccupa l'agonia del Napoli: c'è una cosa che spaventa più di tutte

La sconfitta del Napoli contro l'Atalanta è pesante non solo in termini di classifica, ma anche dal punto di vista ambientale. Al fischio finale della gara di ieri c'è stata la contestazione del Maradona alla squadra che ormai non c'è più in campo. Il credito, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è finito da parte del popolo partenopeo.

Napoli Atalanta 0 3

Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport sulla sconfitta degli azzurri: