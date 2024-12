Napoli ancora primo: la previsione della Gazzetta sulla volata scudetto

Torino-Napoli 0-1 e la squadra di Antonio Conte resta in vetta in classifica. Ancora una volta. Tenendo botta al calendario, alle avversarie turno dopo turno e pure alle pressioni che inevitabilmente si generano.

La Gazzetta dello Sport commenta così la vetta:

Doppio esame. Il successo è giusto, il Napoli è superiore, lotterà per lo scudetto fino alla fine e intanto s’è assicurato un’altra turno in testa. Interessante ora il doppio confronto contro la Lazio: giovedì a Roma negli ottavi di Coppa Italia, domenica al Maradona in bis in campionato. Fin qui, delle grandi o presunte tali ha sconfitto soltanto il Milan.