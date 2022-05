Napoli, addio Ghoulam! CorSport: è stato uno «strazio», una speranza rimasta in sala operatoria

Da Ghoulam ad Hamsik, da Hamsik a Insigne e poi di nuovo a Ghoulam. E’ stato un tempo scandito nella Grande Bellezza e che adesso rappresenterà sempre e solo un ricordo come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Hamsik è partito il 2 febbraio del 2019, Lorenzo Insigne s’è staccato da Napoli domenica scorsa, e a La Spezia saluterà Faouzi Ghoulam:

"Avrebbe meritato un palcoscenico tutto per sé, semplicemente per capire quanto Napoli l’abbia amato, quanto lui sia mancato in questi «terribili» cinque anni. Il destino, una carogna, s’era nascosto in quell’impervio sentiero e il primo novembre, contro il Manchester City, scelse di demolire la favola: è stato uno «strazio», una speranza rimasta sempre nella opacità d’una sala operatoria.

Ghoulam è stata la presenza-assenza di un’epoca infinita, un tormento che ha afferrato Napoli e l’ha costretta a vivere nel rimpianto o a caricare su altri - sull’incolpevole Mario Rui - il fardello d’un paragone con l’interprete leggiadro d’un ruolo"