CdM - Napoli, addio Ancelotti: c'è Gattuso. Dimissioni o esonero? Lo deciderà il risultato col Genk

Notizie Calcio Napoli - Gennaro Gattuso al posto di Carlo Ancelotti. E' già tutto pronto. Come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, se confermato, il primo applauso andrebbe fatto alla sceneggiatura di questo film. Ossia l'allievo che ruba il posto al suo maestro, uno scenario che solo a immaginarlo tre mesi fa sarebbe stato davvero troppo fantasioso.

Napoli, destino segnato per Ancelotti: pronto Gattuso

E invece succederà davvero, con Rino già dietro l'angolo forte di un accordo definito con il presidente Aurelio De Laurentiis. Se sarà esonerato o se invece sarà lui a dimettersi ancora non è deciso. Probabilmente lo deciderà il risultato, con un Napoli che non raccoglie un successo da ormai nove giornate. Un risultato negativo indurrebbe il patron partenopeo a un esonero immediato, mentre al contrario quello positivo spingerebbe Ancelotti a sedersi al tavolo e discutere per una separazione consensuale. Quel che è certo è che ormai siamo ai titoli di coda. Inevitabilmente.