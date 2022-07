Repubblica: "Il Napoli non può fare a meno di Kvaratskhelia, al Patini di scena copione consolidato"

Napoli calcio - Di seguito l'analisi su Napoli-Adana Demirspor da parte del quotidiano "La Repubblica":

"L’esterno ( sinistro) si accentra e taglia, l’altro (il destro) segue il movimento e segna davanti al portiere avversario. Il copyright non è più di Insigne e Callejòn. Kvaratskhelia e Lozano interpretano un copione consolidato al Patini di Castel di Sangro. Il georgiano inventa, il messicano finalizza. [...] Il taccuino delle indicazioni per Spalletti è pronto: questo Napoli non sembra poter fare a meno di Kvara. Ha cambio passo e accelerazioni. Firma un assist e prova almeno un paio di volte la conclusione".