Napoli a secco di gol da tre partite, non accadeva dall'era Donadoni

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al periodo negativo del Napoli:

"Domani si torna in campo, il Napoli affronta il Torino, una squadra dall’identità tattica definita, ostica e solida. Ha la quarta difesa del campionato insieme a Fiorentina e Monza, con il pressing asfissiante e i duelli a tutto campo sa anestetizzare la qualità degli avversari. Una caratteristica che può diventare complessa per il Napoli in questo momento, che è rimasto a secco per tre gare consecutive. Non accadeva dall’era Donadoni, da marzo 2009, quindi uno dei momenti peggiori della presidenza De Laurentiis".