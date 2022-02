Nainggolan: "Con Spalletti ho fatto il calcio più bello della mia carriera. Chi aveva ragione tra Luciano e Totti? Ecco cosa penso"

Napoli calcio - Radja Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna di Repubblica. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24

L’allenatore che le ha dato di più?

"Spalletti: con lui, ho fatto il miglior anno della mia carriera, a livello di squadra e individuale".

Ha visto la serie tv su Totti?

"Sì, e ho pensato: l’unico che assomiglia davvero è quello che interpreta me. Gli altri zero, anche l’allenatore. Di vero c’era che a Bergamo, prima della partita, Io Totti e Pjanic avevamo giocato fino a tardi. Ma non a carte, era un giochino sul computer. Però quella scena, con Spalletti che ci aspetta in corridoio è vera. Altre cose invece non le ricordavo".

Ora può dircelo: tra Spalletti e Totti chi aveva ragione?

"Sono neutrale. Totti non ha mai chiesto di giocare titolare, si sentiva preso in giro perché era il suo ultimo anno e giocava 5 minuti sul 2-0. Mi sentirei preso per il culo anche io. Ma non hanno mai litigato, o chissà cosa. Totti mi diceva che con lui aveva un rapporto splendido, si sentivano. Poi è finita, sì, ma il tecnico deve fare le sue scelte".