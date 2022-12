Museo Maradona, l'idea di De Laurentiis: video interattivi, effetti speciali e cimeli storici

L'ipotesi di realizzare un Museo Maradona a Napoli inizia a prendere forma. Oltre al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si sono mossi sul tema anche i vertici dell'amministrazione comunale, consci del fatto che l'idea sarebbe una buona opportunità per attrarre turismo sportivo in città.

Museo Maradona a Napoli

Come riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, l'idea del Comune di Napoli è quella di creare un itinerario turistico che passi per i luoghi culto dedicati a Maradona e l'idea di creare un museo, magari proprio allo stadio di Fuorigrotta, magari rendendo lo stadio visitabile come accade in altre città d'Europa, rientra appunto in questo progetto.

"A metà gennaio potrebbero esserci i primi incontri tra Palazzo San Giacomo e la società di De Laurentiis. Se dipendesse dal presidente la location del museo ricadrebbe inevitabilmente sullo stadio, ha in mente un progetto moderno: piattaforme multimediali interattive, effetti speciali, oltre alla raccolta dei cimeli storici dalla fondazione del club fino alla cavalcata degli ultimi anni nei quali il Napoli ha accresciuto a dismisura il suo appeal per brand e risultati sportivi".