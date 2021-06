Museo Cam, 800 maglie azzurre esposte: un paradiso per i tifosi del Napoli

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica Napoli riporta un articolo inerente al Museo Cam. Ecco un breve estratto:

"Tifosi si nasce, collezionisti si diventa. Quasi per caso. La storia di Francesco Cammarota, imprenditore nel settore dell’informatica, ha un sottofondo cromatico. Quello azzurro Napoli: « Avevo una maglia di Maradona che mi aveva regalato un mio zio, poi feci una scommessa con Schwoch. Gli avrei regalato un computer in caso di una tripletta. Lui accettò e ricambiò con una sua maglia». Da allora Cammarota non si è più fermato: « Ne ho circa 800 » . E ha trasformato la sua passione in un monumento dedicato al Napoli. All’Isola 1 del Cis di Nola c’è appunto il Cam, acronimo di Cammarota Antonio Museum: « Ho scelto questo nome per ricordare mio padre che era un grande appassionato come me. Abbiamo aperto nell’ottobre 2020 e per un paio di mesi abbiamo avuto diverse visite. Ci siamo fermati nel corso della pandemia, ora stiamo riprendendo » . L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati del Napoli. E naturalmente di Maradona. El Diez è l’assoluto protagonista. C’è una sessione interamente dedicata a lui e alle sue numero 10: «Ne ho tante, a cominciare da quella dell’Argentinos Juniors, ma anche del Boca Juniors, della Nazionale argentina, del Newell’s Old Boys e del Siviglia. E ce ne sono moltissime del Napoli »".