Ultimissime Napoli - Tra i migliori in campo, secondo l'edizione odierna de Il Mattino, ieri a Cagliari c'è Manolas. Il greco ha avuto 7 in pagella: "Duella con fisicità contro Simeone e sfrutta spesso l’anticipo, i suoi interventi sono coni tempi giusti e si lascia soprendere nel primo tempo solo da una sponda del centravanti di Maran. Di testa libera in più circostanze l’area di rigore, un combattente, più che mai il nuovo leader difensivo"